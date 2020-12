Avis e Fratres insieme per una nuova raccolta sangue

BRINDISI - Avis e Fratres ancora una volta insieme per regalare un sorriso e una sacca di sangue prezioso a chi ne ha bisogno. Domenica 20 dicembre si svolgerà una raccolta sangue promossa dalle associazioni Avis Comunale di Brindisi OdV e Fratres "San Lorenzo da Brindisi" OdV; la donazione avverrà dalle 8 alle 12 (ultimo emocromo), in collaborazione con il personale del Simt di Brindisi presso la sede dell'Avis comunale di Brindisi, sita in piazza Di Summa presso l'ex ospedale, con l'ausilio dell'apposita autoemoteca della Asl. A ogni donatore verrà consegnato un gadget. Inoltre, chiunque abbia effettuato almeno una donazione di sangue intero o emocomponenti tra il 2019 ed il 2020 potrà sottoporsi al test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi anti SARS CoV2.

Verranno rispettati i protocolli di sicurezza anticontagio contenuti nel disposto del Cns e del Src Puglia, in osservanza del Dpcm del 3 dicembre 2020. Per questo motivo, si accederà alla donazione previa prenotazione per fascia oraria, in modo da evitare assembramenti. Per donare occorre essere in buona salute (non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che hanno eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che sono risultate positive o in dubbio), pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi cinque giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi, avere uno stile di vita corretto.

Prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), esludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati. Per altre informazioni e/o per prenotarsi per la donazione sangue, rivolgersi a: Avis comunale di Brindisi Odv, piazza A. Di Summa c/o ex ospedale, telefonando allo 0831523232 o al 3755282712 oppure inviando una email a: brindisi.comunale@avis.it o un messaggio privato alla pagina Facebook: Avis comunale di Brindisi Odv. Fratres San Lorenzo da Brindisi Odv, viale Caravaggio, 8. email: gruppobrindisislorenzo@fratres.eu; profilo Facebook: Fratres San Lorenzo.