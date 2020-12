Avis Oria, ultima donazione del 2020: appuntamento domenica 13 dicembre

ORIA – “A Natale regala la vita” è lo slogan di buon augurio dell’Avis Oria che si appresta ad accogliere i soci donatori per chiudere il 2020 con l’ennesimo gesto d’amore. L’appuntamento è per domenica 13 dicembre presso il centro di raccolta fisso – uffici sanitari, di via Frascata dalle 8:00 alle 12:00. Nel rispetto delle misure di sicurezza, sarà possibile donare solo previa prenotazione al 334 9072180 o con App AVISnet. I donatori regolari potranno ritirare strenna e calendario 2021, realizzato con i 13 disegni selezionati all’interno del concorso grafico-pittorico “Pino Andriani”.

“L’ultima donazione dell’anno è la chiusura di un percorso, ma anche il momento giusto per avvicinarsi alla donazione di sangue e scoprire quanto sia facile aiutare il prossimo – si legge in una nota dell’associazione - per questo abbiamo chiesto a Paolo, sacerdote rogazionista, di offrire la propria testimonianza nel periodo dell’anno in cui è più facile scoprire il prossimo e amarlo come se stessi. L’Avis comunale Oria augura buon Natale a tutti i suoi donatori e volontari, ringraziandoli ancora una volta per la disponibilità e generosità nel fare il più bel dono che si possa regalare ad un altro essere umano: la vita”.