San Pietro, avviati i lavori di rigenerazione dell'impianto tensostatico

SAN PIETRO VERNOTICO - Avviati i lavori di riqualificazione dell’impianto tensostatico situato in via Torchiarolo a San Pietro Vernotico. Il progetto, redatto dal Responsabile dell'Area 4 del Comune di San Pietro Vernotico - Arch. Vanina D'Anna - è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 234 del 07/12/2021. L'importo complessivo dell'intervento è pari a 110.000 euro, ed è interamente finanziato con fondi di bilancio comunale, mediante applicazione di avanzo di amministrazione.

"I lavori furono già annunciati qualche mese fa, in occasione dell'avvio degli interventi di riqualificazione dell'adiacente campo sportivo di via Del Campo. Sono previste opere di adeguamento degli impianti tecnologici e la manutenzione straordinaria sull'intera struttura, sugli spogliatoi e nelle aree esterne pertinenziali - precisa l'assessore ai Lavori pubblici Gianluca Epifani - come si ricorda, la struttura fu dichiarata inagibile nel maggio del 2018 dal Commissario Prefettizio, insieme al Campo Sportivo appunto e al Palazzetto di via Ancona; quest'ultimi due impianti sono attualmente interessati da interventi di rigenerazione in virtù di importanti finanziamenti pubblici ottenuti dall'Amministrazione Comunale". "L'emergenza sanitaria prima e la difficoltà di reperimento delle materie prime poi, oltre al recente caro prezzi dei materiali, hanno rallentato l'esecuzione dei lavori, ma si possono rassicurare le associazioni sportive, senza ombra di dubbio e contrariamente a ciò che viene falsamente affermato da alcuni concittadini, che tutte le strutture a breve saranno messe a disposizione della comunità perchè gli interventi hanno una copertura finanziaria adeguata ad ultimare le opere".

"In quest anni sono state rilevanti le attività dell'Amministrazione Comunale finalizzate alla rigenerazione degli impianti sportivi - commenta, invece, l'assessore allo Sport Massimo Canoci - finalmente si intravedono i primi risultati; per l'avvio della nuova stagione sportiva infatti sarà consegnato l'impianto tensostatico alle associazioni, che potranno finalmente far svolgere ai propri atleti le attività sportive".