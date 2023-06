Alloggi universitari nell'ex istituto Marconi: parte l'iter per la progettazione

BRINDISI – SI è messa in moto la macchina burocratica per la trasformazione dell’ex Istituto Marconi in una residenza per studenti universitari. Sull’albo pretorio del Comune di Brindisi è stato pubblicata la procedura telematica “relativa ai servizi tecnici per la progettazione di fattibilità economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”.

Il gruppo di lavoro

L’importo a base di gara è pari a 145.469 euro. Il gruppo di lavoro dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure professionali: un progettista architettonico; un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; un giovane professionista; un progettista degli impianti; un progettista strutture; un esperto nella progettazione antincendio; un geologo; un archeologo.

Cosa prevede il restyling

L’ex istituto superiore Marconi, già convento dei Domenicani, è situato nel centro storico di Brindisi, accanto alla chiesa del Cristo. Una volta restaurato, l’edificio ospiterà le residenze per studenti universitari e docenti, sale lettura e biblioteca, aule per conferenze e seminari, sale espositive.

La cittadella universitaria

L’intervento rientra in un ampio progetto di rigenerazione di quella zona del centro brindisino situata a ridosso delle storiche mura di cinta realizzate fra il 1400 e il 1500, a partire dall’arco di Porta Lecce, per un ammontare complessivo di circa 15 milioni di euro. Si tratta di un finanziamento ottenuto un paio di anni fa dalla giunta Rossi, tramite il Pnrr. Il restyling dell’ex Marconi è uno dei tasselli della cittadella universitaria che dovrebbe vedere la luce fra i bastioni e porta Lecce.

Rientra in questo progetto anche il fatiscente palazzone che ospitava l’Agenzia delle entrate, in via Nazario Sauro. Il Comune provò anni fa a vendere il fabbricato, ma nessun acquirente si fece avanti. Non solo. Il Comune potrà recuperare anche l’ex scuola elementare di via Maglie, che dovrebbe ospitare la mensa. Nel bastione San Giacomo saranno allestite le sale espositive. La palestra Galiano sarà ovviamente dedicata all’attività sportiva degli studenti. Tra via Spalato, porta Lecce, canale Patri e i Bastioni ci saranno spazi verdi per l’attività fisica.