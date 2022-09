Trasporto scolastico, si parte: "Possibili variazioni delle corse nei primi giorni"

Come previsto dal calendario scolastico della Regione Puglia a partire da domani (mercoledì 14 settembre) entrerà in vigore il servizio di Trasporto mirato alle istituzioni scolastiche. Tutte le informazioni e gli orari delle corse sono già disponibili nell’apposita sezione sul sito aziendale stpbrindisi.it. “In attesa della normalizzazione e della definizione degli orari di ingresso/uscita degli studenti – si legge in una nota della Stp - potrebbero verificarsi leggere variazioni delle corse che saranno tempestivamente comunicate tramite i canali aziendali”.

“E’ importante sottolineare che Il tema della sicurezza, sollevato a più riprese dalle organizzazioni degli studenti e dalla stampa oltre che dai genitori dei ragazzi – comunica ancora la società - è ovviamente centrale nelle procedure operative Stp. A tal proposito infatti giova sottolineare come ogni giorno le corse sono monitorate da personale di controllo in strada e dai sistemi di rilevamento satellitare gestiti in azienda”.

“Le corse, inoltre, sono programmate e modulate sulla base del numero dei trasportati. Ogni mezzo della flotta Stp Brindisi svolge il proprio servizio entro i limiti di sicurezza previsti dalla legge anche riguardo al numero di passeggeri a bordo, per i quali è prevista una quota di posti in piedi rispetto alla quale agli autisti non è consentito di derogare nel rispetto del Codice della Strada e delle disposizioni aziendali”.