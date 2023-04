Avvisi di pagamento per multe già pagate: "Chi non ha la ricevuta paga due volte"

BRINDISI – Una multa di 219,40 euro del 2019 è diventata di 599 euro ma per fortuna il destinatario l’aveva pagata. Soprattutto aveva ancora la ricevuta. E se così non fosse stato? Se lo chiede uno dei tanti cittadini che negli ultimi giorni stanno ricevendo avvisi di pagamento per infrazioni al codice della strada commesse nel comune di Brindisi. Le lettere chiedono il pagamento della precedente multa il cui importo risulta quasi triplicato “onde evitare la procedura di messa di messa a ruolo di quanto dovuto, con aggravio a suo carico di spese di interessi e procedimento”.

“E’ accaduto a me, ai miei genitori e ad alcuni amici – spiega il cittadino – in un caso una mia conoscente fidandosi ha pagato la multa, poi ha trovato la ricevuta. L’ho aiutata a fare il ricorso e il rimborso è arrivato dopo ben quattro mesi”. Parliamo di cifre che in alcuni casi ammontano al valore della pensione. Come è possibile che non ci sia un controllo accurato e approfondito che precede gli invii degli avvisi di pagamento? Che non esista un software adeguato?”.

Sulla questione qualche giorno fa è intervenuta anche Adoc, l’associazione a difesa dei consumatori. “Giungono presso la sede provinciale Adoc uil di Brindisi, con una certa frequenza, numerose segnalazioni di cittadini indispettiti dalle richieste di pagamento recapitate dalla polizia locale di brindisi per infrazioni al codice della strada molte delle quali relative all’anno 2019. Lo stato d’animo dei destinatari non sarebbe giustificato se non fosse per il fatto che parliamo di multe già pagate con relativa conservazione della ricevuta di pagamento, ma non per tutti è andata così. E’ il caso degli eredi di persone scomparse, impossibilitati a risalire alla relativa documentazione, così come per coloro i quali a seguito di un trasloco e/o trasferimento, non riescono a reperire la documentazione essendo, quindi, costretti a pagare due volte somme ben al di sopra di quelle originarie parliamo di oltre cento euro per un divieto di sosta. Alquanto discutibili, inoltre, le modalità di acquisizione, presso la sede del comando di polizia locale, della documentazione relativa al pagamento effettuato in origine che avviene senza alcuna liberatoria e/o ricevuta di avvenuta consegna”.

“Ci chiediamo da cosa scaturisce una tale mole di accertamenti, nonostante gli avvenuti pagamenti, e se le disfunzioni della pubblica amministrazione possano continuare a ricadere esclusivamente sui contribuenti senza che chi ha responsabilità ne risponda direttamente del suo operato. Una situazione divenuta atavica che ha contribuito a rendere conflittuale il rapporto tra cittadini/contribuenti e pubblica amministrazione alimentando contenziosi legali e sfiducia nelle istituzioni”.