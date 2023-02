Avviso per l'accesso alle attività riabilitative e di ginnastica dolce in piscina

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo avviso pubblico per lo svolgimento di attività sportive e riabilitative in piscina. Il bando mette a disposizione 70 posti di cui 55 riservati all’utenza con disabilità. Nella formulazione della graduatoria di questi ultimi avranno precedenza le persone con una percentuale di disabilità più elevata attestata dalla certificazione medica della Commissione di prima istanza della Asl o che vivono in un nucleo familiare dove sono presenti altri soggetti con disabilità.

Altri 15 posti sono rivolti all’utenza anziana per lo svolgimento di ginnastica dolce. In questo caso avranno precedenza gli anziani che vivono da soli o in un nucleo familiare dove sono presenti persone con disabilità. Le attività si svolgeranno nell’arco di tre mesi e saranno a titolo totalmente gratuito per i fruitori.

“Con questo bando – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – offriamo un pacchetto di servizi alle persone con disabilità e agli anziani che avranno la possibilità di socializzare e di prendersi cura del proprio benessere fisico e psicologico con personale specializzato.”

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato nelle ore 12.00 di martedì 14 marzo. L’avviso pubblico e la modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831 820404.