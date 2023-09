Avviso esplorativo e consultazione preliminare di mercato per l’ex centro di carico intermodale

FRANCAVILLA FONTANA - Novità in arrivo per l’ex centro di carico intermodale. Archiviata la revoca del contratto con l’azienda che si era aggiudicata la locazione del complesso immobiliare di contrada Tiberio, nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera ad una nuova consultazione preliminare di mercato. Questo strumento consentirà alle imprese interessate di comunicare le condizioni ideali per poter investire, evidenziare possibili criticità e fornire idee. Tutte le informazioni raccolte saranno valutate dai tecnici comunali per la definizione della procedura di locazione o vendita.

“Con questa consultazione preliminare di mercato – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – comincia un nuovo capitolo della storia travagliata dell’ex centro di carico intermodale. Non ci rassegniamo all’idea di disperdere un investimento costato alla collettività più di 8 milioni di euro senza aver portato alcun frutto. La parola fine sarà scritta solo quando avremo definito un futuro certo per quella che oggi si presenta come una cattedrale nel deserto”

La consultazione preliminare comprende, oltre all’ipotesi della locazione o altro diritto reale di godimento dell’immobile, anche la possibilità di vendita della struttura. In entrambi i casi le imprese che vorranno insediarsi dovranno svolgere attività compatibili con la destinazione d’uso originaria di centro logistico di carico, scarico e movimentazione delle merci.

“Le imprese interessate all’ex intermodale – prosegue l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – potranno specificare le condizioni favorevoli per un loro investimento. Questa fase di ascolto ci consentirà di comprendere meglio gli orientamenti del mercato per operare delle scelte adeguate allo scenario economico attuale.”

L’area dell'ex centro di carico intermodale e di servizi commerciali e reali è stata recentemente dotata di un impianto di videosorveglianza ad alta risoluzione con un sistema di lettura e riconoscimento delle targhe dei veicoli collegato direttamente con la centrale operativa della Polizia di Stato.

“È importante – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – ascoltare le imprese e comprendere cosa può diventare l’intermodale in un’area con grandi potenzialità. Da un lato c’è il rinnovato contesto normativo della zona PIP, dall’altro la ZES Jonica che consente agli investitori di beneficiare di agevolazioni importanti. Continueremo a lavorare per innovare ulteriormente le nostre aree produttive e favorire gli investimenti.”

L’avviso esplorativo sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito internet istituzionale.