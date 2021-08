Integrazione scolastica: laboratori estivi per i bambini, come iscriversi

I laboratori, con accesso gratuito, in partenza da lunedí 23 agosto 2021, si svolgeranno, per un totale di tre settimane, dal lunedì al sabato, fino a sabato 11 settembre 2021

BRINDISI - L' assessorato alle Politiche sociali del Comune di Brindisi, d'intesa con la cooperativa Socioculturale, promuove, nei mesi di agosto e settembre 2021, i laboratori estivi per i/le bambini/e del Servizio di Integrazione scolastica disabili, che frequentano le scuole elementari e medie della città di Brindisi.

I laboratori, con accesso gratuito, in partenza da lunedí 23 agosto 2021, si svolgeranno, per un totale di tre settimane, dal lunedì al sabato, fino a sabato 11 settembre 2021.

Come iscriversi

Per procedere all'scrizione si dovrà compilare modulo apposito, allegando copia del documento di identità del genitore e/o tutore, avendo cura di consegnarlo, presso la sede del Servizio in via Grazia Balsamo, nelle giornate di:

• martedì 17 agosto ore 10:00-13:30;

• mercoledì 18 agosto ore 10.00 - 13.30.

I bambini (max 25 per laboratorio) avranno l'opportunità di vivere tre fantastiche esperienze: laboratorio di equitazione presso il Centro Brancasi - Brindisi; laboratorio natura in collaborazione con la cooperativa Thalassia, presso la Riserva naturale di Torre Guaceto - Brindisi / Carovigno; laboratorio creativo presso il plesso Don Milani dell'Istituto comprensivo Santa Chiara di Brindisi. Sarà garantito, per chiunque ne faccia richiesta, il trasporto assistito attraverso Stp.