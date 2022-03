Torna il mercatino per i crocieristi: 20 postazioni sul lungomare

BRINDISI - Torna il mercatino per i crocieristi sul lungomare Regina Margherita. A partire dal prossimo mese di aprile, come noto, sono in programma 70 approdi di navi da crociera nel porto di Brindisi. Nell’ambito del sistema di accoglienza, l’amministrazione comunale, tramite un avviso pubblico a firma della dirigente Marina Carrozzo, ha avviato una procedura per l’assegnazione temporanea di massimo 20 postazioni, sul lungomare.

L’organizzatore dovrà essere un soggetto giuridico (società, associazioni, comitati, associazioni di categoria, onlus, anche in raggruppamento tra loro) nel settore e dovrà garantire: il reperimento e montaggio delle strutture (gazebo, casette in legno e/o similari); la selezione degli operatori/espositori; la gestione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi- autorizzativi; il pagamento del canone unico per l’occupazione suolo pubblico.

E’ consentita esclusivamente la vendita di oggettistica artigianale e souvenirs della città. E’ vietata la vendita di qualsiasi prodotto alimentare e bevande. L’amministrazione comunale chiarisce inoltre che Il mercatino potrà essere allestiti esclusivamente su Viale Regina Margherita (tratto antistante la Capitaneria di Porto) nelle date previste dal calendario degli approdi 2022.

Gli organizzatori interessati dovranno far pervenire la loro proposta, corredata da tutti gli elementi utili alla valutazione della stessa: entro il 29 marzo alle ore 10.00 esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it .