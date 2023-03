Immobili confiscati alla criminalità assegnati gratuitamente: l'avviso pubblico

BRINDISI - È stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito degli immobili confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del Comune di Brindisi. I beni consistono nel lotto 1 sito in via Commenda 160 e il lotto 2 sito in viale Commenda 91 e 89.

Gli immobili dovranno essere destinati ad attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si specifica che i locali non potranno essere utilizzati come mera sede sociale del soggetto richiedente, dovendosi in esso altresì svolgere un’attività a servizio del territorio.

Possono candidarsi gli enti individuati all’art. 48, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 159/2011: comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale. Sono ammesse, altresì, le Associazioni Temporanee di Scopo (Ats) e/o Associazioni Temporanee di Impresa (Ati), che dovranno essere costituite entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte della Ats e/o Ati. Le istanze provenienti da soggetti non rientranti nelle categorie sopraindicate non verranno prese in considerazione.

La concessione è rilasciata per un periodo di 10 anni.

È possibile candidarsi entro il termine perentorio delle ore 13 del 3 maggio 2023.

Il plico intestato a Comune di Brindisi – settore Programmazione economica e Sviluppo (PES) piazza Matteotti, 1 – 72100 Brindisi, contenente la richiesta di concessione e la documentazione indicata nell’avviso, deve pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure tramite PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.

Per leggere l’avviso e tutta la documentazione necessaria pubblicati sul sito del Comune qui:apri il link