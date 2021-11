Mesagne, buoni spesa: avviso pubblico per i commercianti

MESAGNE - L’Amministrazione comunale, ufficio Politiche Sociali, informa che sul Sito istituzionale, all'indirizzo https://www.comune.mesagne.br.it, è disponibile l’avviso pubblico rivolto agli esercenti di prodotti alimentari e non alimentari. Attraverso la compilazione del modulo allegato, gli operatori interessati potranno chiedere di essere inseriti nell’elenco delle attività che aderiscono all’iniziativa finalizzata all’erogazione di “buoni spesa” destinati ai nuclei familiari in condizioni di maggior bisogno economico, secondo quanto previsto con D.L. 73/2021 convertito in l.n. 106/2021 (cosiddetto “Decreto sostegni” - emergenza Covid-19).

L'elenco degli esercizi che aderiranno sarà pubblicato sul sito internet istituzionale, verrà aggiornato ed avrà validità sino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa e inviata - accompagnata da una fotocopia di documento di identità del titolare e/o legale rappresentante - all’indirizzo di Posta elettronica certificata politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it. Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura “Buoni spesa per Fondo Solidarietà Alimentare”. Nella domanda gli esercizi avranno facoltà di specificare l'eventuale percentuale di sconto riconosciuta ai beneficiari sulla spesa totale o l’offerta di ulteriori servizi a titolo gratuito.