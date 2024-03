Attività socio culturali all'interno di masseria Villanova: il Comune cerca gestori

BRINDISI – Farne un nuovo punto di riferimento sulla scena sociale e culturale della città. Con questo obiettivo il Comune ha pubblicato un avviso per la concessione dei Masseria Villanova, edificio storico situato nel parco ragionale “Saline di punta della contessa”, sul litorale sud di Brindisi, sottoposto a restyling negli ultimi anni.

L’intenzione dell’amministrazione comunale di “perseguire il fine di garantire un’adeguata valorizzazione del patrimonio pubblico come leva per la rivitalizzazione della città e generare luoghi che creino opportunità di apprendimento, aggregazione, cultura, lavoro e impresa sociale a favore della comunità locale”.

Il soggetto affidatario dovrà: gestire l’immobile per renderlo accessibile alla collettività, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale e l’utilizzo degli spazi alla scena sociale e culturale della città; assicurare continuità e regolarità nella gestione dell’immobile pubblico in una dimensione di completa autonomia finanziaria basata sull’offerta di spazi e servizi di educazione ambientale, sull’organizzazione di attività socio-culturali e produttive, sui proventi di attività commerciali complementari e sulla ricerca di finanziamenti pubblici e privati, destinando gli eventuali utili allo sviluppo dell’intero immobile.

E poi ancora: assicurare una corretta informazione sulle attività, le iniziative ed i progetti che verranno realizzati nello spazio valorizzato, assicurando la massima trasparenza.

Sono ammessi a partecipare all’avviso pubblico associazioni, cooperative, imprese, società, consorzi in forma singola o in costituenda o costituita associazione temporanea di scopo aventi finalità culturali, artistiche, ricreative e socioeducative o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali dell’avviso.

