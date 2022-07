Food truck presso l'ex lido Saca: pubblicato l'avviso pubblico

BRINDISI – Food truck o prefabbricato amovibile: il Comune di Brindisi ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse all’assegnazione di un posteggio isolato stagionale per la somministrazione di alimenti e bevande, in località “Punta Penne – Punta Patedda”, presso l’ex lido Saca.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un “percorso di valorizzazione e riqualificazione del litorale nord di Brindisi – si legge nell’atto a firma del dirigente del settore Urbanistica, Marina Carrozzo - anche sulla base di una strategia di marketing territoriale adottata, con l’obiettivo di rendere Brindisi una meta turistica sostenibile e attrattiva tramite azioni di valorizzazione del territorio (nuovi spazi, attrattori, offerte, iniziative, eventi ecc.) e di promozione innovativa, basata su un nuovo racconto del territorio, in linea con le più recenti tendenze nel turismo, e sull’importante legame della città con il mare”.

Il documento definisce i vari requisiti che la struttura dovrà soddisfare. Fra questi: altezza minima interna di due metri pavimento soffitto e l’altezza minima del bancone di servizio rispetto al suolo dev’essere di 1,3 metri e protetto da un vetro”. Inoltre “in corrispondenza dell’area assegnata potrà essere richiesta un’autorizzazione onerosa per occupazione di suolo pubblico per posizionamento di tavolini alti, ombrelloni e sgabelli utili al consumo sul posto per un massimo di n30 posti in base al vigente regolamento dehor”.