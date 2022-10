Fasano, "Sport nei parchi": online avviso pubblico per manifestazione d’interesse

FASANO – L’assessorato allo Sport informa che è online l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni d'interesse nell'ambito del Progetto Sport nei Parchi, promosso da Anci e "Sport e Salute Spa", da parte delle Asd/Ssd interessate. Il progetto “Sport nei parchi – Linea di intervento 2 – Urban sport activity e weekend”, promosso da Sport e Salute Spa e Associazione Nazionale Comuni Italiani – Anci, è realizzato in collaborazione tra il Comune di Fasano, Sport e Salute e le Federazioni Sportive Nazionali (Fsn), le Discipline Sportive Associate (Dsa), gli Enti di Promozione Sportiva (Eps), congiuntamente gli “Organismi Sportivi”.

Il Progetto mira a realizzare attività motorie e sportive nei parchi urbani per la creazione di aree non attrezzate (c.d. “Isole di Sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite dalle Asd/Ssd che saranno selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva a favore della cittadinanza.

Le Asd/Ssd selezionate si impegnano ad offrire durante il weekend un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, terza età ed eventuali ulteriori target) all’interno del Parco secondo le modalità definite nel’Avviso Pubblico. Inoltre, il Parco sarà messo a disposizione delle Asd/Ssd per svolgere l’attività sportiva in favore dei propri tesserati durante la settimana.

Il Progetto prevede la collaborazione delle Asd/Ssd individuate con il presente Avviso Pubblico nell’organizzazione di giornate a tema “sport e sociale” o “sport e salute” in favore dell’intera comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali (es. razzismo, violenza sulle donne, bullismo, omofobia, etc.) e sui corretti stili di vita, in collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio (Enti ospedalieri, Università, esperti scientifici). Le domande dovranno pervenire entro lunedì 24.10.2022, pena esclusione delle stesse. Per supporto nella compilazione della domanda e? possibile scrivere alla casella di posta elettronica puglia@sportesalute.eu.