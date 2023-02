Autoimprenditorialità: corso di formazione gratuito e retribuito per disoccupati

MESAGNE - Il Consorzio Br4 informa che è possibile partecipare al progetto gratuito “Renaissance”, un percorso integrato di orientamento, formazione, sostegno all’autoimprenditorialità e autoimpiego individuale che potrà includere 18 persone a rischio di emarginazione sociale.

Misura di finanziamento e soggetti promotori: Avviso Renaissance-sezione sicurezza cittadino, Ppolitiche per le migrazioni, Antimafia sociale, Por Puglia Fesr Fse 2014-2020 - Asse IX – Azione 9.5. Il Progetto “Renaissance” – Idea Impresa ha come Ente capofila l’“Afg Formazione” di San Pietro Vernotico, sono partner di progetto il Consorzio Ats Br4, l’associazione “Fiorediloto”, l’Aps “Puglia in itinere”, l’ass. “Adepo”, Aps “Greenlife”.

La richiesta di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 4 marzo 2023 utilizzando l’allegato disponibile sul sito www.ambitomesagne.it e sui siti istituzionali dei comuni consorziati. Il modello di domanda può essere ritirato anche presso:l’ufficio di piano del Consorzio sito in via Eugenio Santacesaria,7 a Mesagne; le sedi dei servizi sociali dei comuni consorziati; presso l’ufficio di "Afg formazione" sito in Via Spani, 28 a San Pietro Vernotico.

La richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e corredata dalle copie dei documenti indicati, potrà essere inviata all'indirizzo info@ambitomesagne.it o consegnata a mano presso la sede del Consorzio BR4 in via Eugenio Santacesaria, 7 a Mesagne.

Il percorso prevede un’indennità di frequenza fino ad un massimo di 768 euro da corrispondere ai partecipanti in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: lavoratori in cerca di prima occupazione; disoccupati iscritti da più di due anni ai Cpi; iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità.

Info e contatti: info@ambitomesagne.it – tel. 0831779207; info@afgformazione.com - tel: 08321944910 - www.afgformazione.com