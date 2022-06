Parcheggi per le spiagge: il Comune si rivolge nuovamente ai privati

BRINDISI – Anche in vista dell’estate 2022 il Comune di Brindisi lancia un avviso pubblico per il reperimento di terreni privati da adibire temporaneamente a parcheggi, lungo la litoranea a nord del capoluogo. I parametri per la presentazione delle proposte sono stati fissati attraverso un documento a firma dei dirigenti dei settori Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente e del comandante della Polizia Locale, sulla scorta degli atti di indirizzo forniti dalla giunta comunale con delibera approvata venerdì 3 giugno.

In attesa dell’attuazione degli interventi di riqualificazione della costa candidati al Cis (Contratto istituzionale di sviluppo), l’amministrazione comunale si rivolge dunque ai privati per risolvere l’atavico problema della carenza di posti auto fra Cala Materdomini e Apani. Si tratta di una questione di non poco conto, se si considera che la strada costiera, nei mesi più caldi dell’anno, è presa d’assalto quotidianamente da migliaia di bagnanti, con picchi di traffico che nelle ore di punta toccano vette altissime. Tale situazione pone dei rischi per l’incolumità delle persone e per tutela dell’ambiente.

La giunta ha stabilito che l’uso temporaneo del parcheggio dovrà avvenire senza esecuzione di opere e lo stesso dovrà essere accessibile dalla rete stradale esistente senza necessitare di alcuna modifica e/o trasformazione delle aree individuate”. Inoltre dovrò essere “applicato alla sosta in area privata, a totale compensazione della disponibilità della medesima ad uso pubblico, la tariffa pari all’importo minimo di euro 2 e massimo di euro 4 giornaliere”.