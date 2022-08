Bambini alla scoperta della caserma dei carabinieri a Francavilla

Nella mattinata di martedì 2 agosto 2022, si è svolta la visita guidata alla sede della compagnia carabinieri di Francavilla Fontana di 28 bambini, dell’età dai 3 ai 14 anni, della locale ludoteca “L’isola che non c’è”. I bambini, accompagnati dalla dottoressa Federica Fullone e dalle sue collaboratrici, hanno visitato i vari locali della caserma e in modo particolare la centrale operativa, la stazione e l’autorimessa dove sono parcheggiati i veicoli in uso ai carabinieri, tra cui le Alfa Romeo Giulia, le gazzelle di ultima assegnazione.

I giovani visitatori, attenti e curiosi, hanno mostrato molto interesse formulando numerose domande al sottotenente Giuseppe Marinotti, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia, al luogotenente carica speciale Salvatore Grasso e al maresciallo capo Ramona Tomaselli della stazione e all’appuntato scelto qualifica speciale Daniele Cagnazzo dell’Aliquota Radiomobile, che li hanno assistiti durante le varie fasi della visita.