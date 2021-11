In fin di vita per aneurisma, poi il miracolo: raccolta fondi per aiutare il piccolo Marco

SAN DONACI - Avviata raccolta fondi per aiutare il piccolo Marco e la sua famiglia. “Marco è un bambino di dieci anni di San Donaci, in provincia di Brindisi, che il 20 gennaio 2020 ha avuto un aneurisma cerebrale con conseguente coma che gli ha causato insufficienza respiratoria tetraparesi e disfagia acuta”. Scrive su GoFundMe Natale Cisternino, organizzatore della raccolta fondi

“I dottori avevano chiesto ai genitori se avessero desiderato donare gli organi. Dopo una riflessione dura e approfondita, Anna e Angelo, mamma e papà di Marco, hanno deciso di tenerlo in stato vegetativo”.

“Dopo circa tre mesi Marco, senza che i dottori potessero dare una spiegazione scientifica - prosegue Natale - ha dato cenni di ripresa, lenta ma graduale e progressiva. Oggi insieme ai genitori è ancora a Firenze presso una struttura specializzata. Anna e Angelo sono molto fiduciosi del fatto che Marco, seppur lentamente, continui a fare notevoli progressi riguardo la deambulazione”.

“Però - aggiunge - oltre ad essere psicologicamente provati, combattono tutti giorni con la continua necessità sempre più impellente di pagare spese mediche e logistiche. Facendo appello allo spirito di fede e festoso del prossimo Natale - conclude Cisternino - chiediamo per loro un aiuto che possa alleviare loro le sofferenze e dare a Marco una possibilità in più per tornare presto a scuola con i suoi compagni”.

La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/tjfrw-aiutiamo-marco-e-la-sua-famiglia