Bancarelle a Sant'Elia, apertura straordinaria del mercato settimanale

BRINDISI - Con un'ordinanza, firmata ieri (13 dicembre), il primo cittadino Riccardo Rossi ha disposto l’apertura straordinaria del mercato del rione S. Elia, dalle ore 06:00 alle ore 13:00 nella giornata del 18 dicembre 2022.

L'iniziativa è stata avanzata considerando la volontà dell’amministrazione, nel periodo delle festività, di creare le condizioni affinché si possano avere positive ricadute economiche sulla collettività in termini di maggiore offerta commerciale per i cittadini, nonché maggiori possibilità di guadagno per gli operatori commerciali del settore.

Sarà, dunque, un'occasione in più per coloro che vorranno acquistare degli oggetti utili, o anche per chi - magari - è in ritardo sui regali di Natale.

Mercati settimanali nel Brindisino

Il mercato settimanale è una tradizione importante per tutti i residenti della città capoluogo, ma anche per quelli dei Comuni della provincia. E' utile per trovare ed acquistare quegli articoli che non si potrebbero reperire altrove.

Di seguito è riportato l'elenco che consente di avere un'idea chiara sui giorni in cui viene svolto nel territorio.

- Lunedì: a Cisternino, Fasano (Montalbano), e a San Vito dei Normanni

- Martedì: a Carovigno, a San Donaci, e a Villa Castelli

- Mercoledì: a Fasano, a Mesagne, a Oria, e a San Pancrazio Salentino

- Giovedì: a San Michele Salentino, a Torre Santa Susanna, a Brindisi, in centro (la mattina)

- Venerdì: a Cellino San Marco, a Fasano (Pezze di Greco), a Latiano, e a Torchiarolo

- Sabato: a Ceglie Messapica, a Erchie, a Francavilla Fontana, a Ostuni, e a San Pietro V.co