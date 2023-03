Banchinamento Capobianco: “Ok da commissione Via, parere favorevole al progetto all’unanimità"

BRINDISI - Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis sul banchinamento di Capobianco nel porto di Brindisi

“La Commissione Via ha espresso parere favorevole al progetto all’unanimità. Una grande notizia che ci rende particolarmente orgogliosi e soddisfatti, avendo seguito e promosso il progetto dall’inizio. Si tratta di un importante investimento nell’infrastruttura portuale che verrà realizzato grazie alle risorse del fondo complementare del Pnrr. Non possiamo, però, nascondere l’amarezza per il tempo perso inutilmente a causa del solito e sterile “no” a prescindere del Comune di Brindisi: è giusto ricordare che l’amministrazione aveva dato parere negativo all’opera, facendo perdere ben 120 giorni".

"Il risultato? La Commissione ha cestinato quel parere, evidentemente privo di fondamento, ed ora siamo costretti ad una corsa contro il tempo per non perdere il finanziamento. La solita storia, insomma, scritta da una certa politica che non conosce il significato di “sviluppo” e che danneggia ogni iniziativa di crescita. Ma noi ce la metteremo tutta perché il porto di Brindisi è strategico per il territorio e noi ci crediamo fortemente: oggi abbiamo incassato un risultato importantissimo per il potenziamento infrastrutturale dello scalo”.