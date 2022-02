Banco farmaceutico a San Vito dei Normanni dall'8 al 14 febbraio

SAN VITO DEI NORMANNI - Fratellanza Popolare, Unitalsi, Avis e Caritas Parrocchiali al fianco del Banco Farmaceutico per aiutare indigenti locali. Dal 8 al 14 febbraio 2022 torna la Giornata di Raccolta del Farmaco a San Vito dei Normanni. Nelle farmacie aderenti verranno raccolti medicinali da banco da donare ai molti enti assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà economica.

In questi giorni sarà possibile acquistare tramite una delle diverse farmacie che vi hanno aderito sul territorio, uno o più medicinali da banco da donare ai poveri, assistiti dai volontari e dai farmacisti di “Banco Farmaceutico”. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli operatori volontari da destinare ai concittadini in difficoltà economica.

Chi vorrà partecipare a questo gesto di carità e la cui iniziativa quest’anno è supportata dalle associazioni locali di volontariato Fratellanza Popolare, Unitalsi, Avis, Parrocchie e dalle Caritas locali, potrà recarsi in una delle farmacie dove troverà un banchetto con medicinali da poter donare. Nel Comune di San Vito dei Normanni aderiscono all’iniziativa: farmacia dottoressa Rosaria Epifani, Via Vittorio Emanuele III, San Vito dei Normanni; farmacia dott. Lamendola, Via Garibaldi 56, San Vito dei Normanni: farmacia dott. Angelo Epifani, Via Annibale De Leo 47, San Vito dei Normanni; parafarmacia Cacciapaglia, Via 25 Luglio, 35, San Vito dei Normanni