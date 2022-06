Brindisi, servizi sociali: modifiche ai bandi, convocati i sindacati

BRINDISI – I bandi per la gestione dei servizi sociali saranno ripubblicati, con delle modifiche. L’amministrazione comunale ha recepito, “nei limiti delle compatibilità con la riorganizzazione dei servizi in atto e con le risorse finanziarie destinate”, le osservazioni delle organizzazioni sindacali, che nelle scorse settimane, Cobas in primis, avevano espresso forti riserve su diversi aspetti dei capitolati.

“Rispetto alla precedente versione – si legge in una nota del dirigente Gabriele Falco indirizzata ai sindacati Cobas, Fismic, Confintesa, Shc Puglia, Cgil, Cisl e Uil - sono state apportate ulteriori modifiche perequative, dettate dalla necessità di adeguare le figure professionali della platea storica alla nuova organizzazione e gestione dei servizi”.

Le gare erano state annullate lo scorso 13 giugno, per un malfunzionamento della piattaforma Mepa, come comunicato dal comune di Brindisi. Ieri sono state convocate due riunioni con le stesse organizzazioni sindacali, per il prossimo 30 giugno.

I bandi riguardano: servizi di inclusione sociale, a favore di adulti, famiglie e minori (“centro contro l’abuso ed il maltrattamento minori e donne”, “sportello sociale”, “centro servizi per il contrasto alla povertà”); Servizi di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari (“centro servizi per le famiglie-servizio di mediazione”, “affidamento familiare minori”, “assistenza educativa domiciliare”); Servizi di cure domiciliari (“Adi”, “Sad”); servizi per attività educative aggregative culturali rivolte a bambini/e e giovani (“città dei ragazzi”, “centro di aggregazione giovanile”).