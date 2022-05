Mare pulito e servizi migliori, le Bandiere Blu 2022 nel Brindisino

BRINDISI - Con 18 vessilli la Puglia si conferma tra le regioni con il più alto numero di bandiere blu 2022 assegnate alle località marine e ai porti turistici. Tre i nuovi ingressi (Castro, Rodi Garganico e Ugento) e due le uscite (isole Tremiti e Otranto). Il Brindisino conferma le sue acque migliori e un ambiente balneare di qualità con i Comuni di Fasano, Ostuni e Carovigno.

La Bandiera Blu viene, infatti, assegnata ogni primavera dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education. In questa 36esima edizione del programma internazionale rientrano Lido Morelli, Pilone (Viar Beach-Lido Stella), Rosamarina (Rodos-Capanno?), Lido Fontanelle e Creta Rossa per il litorale di Ostuni. A Carovigno si confermano Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa/Torre Guaceto. Mentre, per quanto riguarda Fasano, le località sono: Egnazia Case Bianche, Savelletri e Torre Canne. Tra gli approdi, confermata la Bandiera Blu, anche, per il Porticciolo Marina di Brindisi.

In Italia, complessivamente, sono 210 i Comuni premiati, più nove rispetto all'edizione 2021 a cui si aggiungono 82 approdi portuali turistici. La giuria nazionale valuta in base a 32 criteri molto dettagliati e aggiornati di anno in anno.