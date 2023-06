Bandiere verdi 2023: due località "a misura di bambino" in provincia di Brindisi

OSTUNI / FASANO - E' stato recentemente aggiornato l'elenco delle località balneari che hanno ricevuto la "Bandiera verde 2023". Si tratta di un riconoscimento che premia quelle spiagge "a misura di bambino". Una guida valida, insomma, per quei genitori che sono costantemente alla ricerca di luoghi adatti per vivere delle giornate di relax al mare con la propria famiglia, mettendo al primo posto il benessere della prole.

L'ideatore dell'iniziativa è stato Italo Farnetano, professore universitario di Pediatria e presidente dell'International workshop of green flags. In Italia sono state contrassegnate ben 146 località con bandiere verdi. In Puglia ne sono state riconfermate 13, due delle quali nel Brindisino.

Si tratta di Ostuni e Fasano: nell'elenco aggiornato, non sono state specificate le spiagge, ma l'intera località di riferimento. La Città Bianca, con le sue marine, ha ottenuto la bandiera verde nel 2008. Più recente, invece, la nomina per la Città della Selva, che può contare su questo premio sin dal 2016.

Le altre località pugliesi

Al primo posto in questa speciale classifica si pone la vicina provincia di Lecce, con ben cinque mete. Ecco l'elenco completo.

- Lecce: Gallipoli dal 2009, Salve - Marina di Pescoluse dal 2010, Otranto dal 2012, Porto Cesareo e Melendugno dal 2016.

- Taranto: Lizzano - Marina di Lizzano dal 2010, Ginosa - Marina di Ginosa dal 2015.

- Bat: Margherita di Savoia dal 2019.

- Bari: Polignano a Mare - Cala Fetente - Cala Ripagnola - Cala San Giovanni dal 2016.

- Foggia: Vieste dal 2009, Rodi Garganico dal 2012.