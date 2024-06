Bandiere verdi 2024, la cerimonia di consegna a Fasano: il programma

FASANO - I migliori lidi balneari, per l'acqua bassa vicina alla riva, per la limpidezza, per la sabbia pulita e per lo spazio tra gli ombrelloni, per la presenza dei bagnini (dunque, per la sicurezza dei piccoli sul lido), ma anche per la presenza di giochi colorati, di aree appositamente destinate al cambio del pannolino o all'allattamento del piccolo, oltre che per la presenza nelle vicinanze di bar, gelaterie e ristoranti: queste alcune delle caratteristiche principali per poter ricevere il riconoscimento della Bandiera Verde.

Sono 155 le spiagge che quest’anno hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera verde 2024, che indica le spiagge adatte ai bambini, scelte da 2.949 pediatri italiani e stranieri. 147 in Italia, cinque in Europa, tre in Africa.

La cerimonia di premiazione 2024, patrocinata da Camera dei deputati, ministero del Turismo, Commissione europea - Rappresentanza in Italia, a cui sono invitati i sindaci e gli ambasciatori dei Comuni e degli Stati insigniti, si svolgerà a Fasano, che per il nono anno consecutivo ha conquistato il “verde vessillo”, e che vedrà dal 1 al 6 luglio un ricco calendario di eventi a tema, organizzati dall’amministrazione comunale.

Si comincia con la conferenza stampa di presentazione degli eventi, il 1 luglio alle ore 11:00 nella sala di rappresentanza a Palazzo di Città, a cui parteciperanno il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alla Cultura e all’Infanzia Cinzia Caroli, l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Galeota, l’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci, l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi, il consigliere comunale e Medico Pediatra Franco Mastro e l’ideatore della Bandiera Verde, Italo Farnetani, Professore Ordinario di Pediatria Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta.

Martedì 2 luglio alle ore 11:00, sempre a Palazzo di Città, si terrà Tavola Rotonda Scientifica: “L’assistenza Pediatrica Ai Baby Turisti”, coordinata dal consigliere comunale e medico pediatra Franco Mastro, che modererà gli interventi di: Prof. Goffredo Vaccaro (Palermo) dal tema “Primo soccorso e impiego del defibrillatore; Prof.ssa Paola Giordano (Bari), “La pediatria pugliese oggi”; Prof.ssa Mariella Baldassarre (Bari), “Nascere in Puglia”; Dott. Ignazio Lofu (Monopoli), “La rete ospedaliera in Puglia”; Dott.ssa Rosa Barletta (Ostuni), “Presenza pediatrica nel territorio pugliese”; Prof. Italo Farnetani (Malta), “Requisiti di assistenza pediatrica per le località Bandiera Verde”.

Mercoledì 3 luglio a Palazzo di Città, alle ore 10:00 si terrà la Cerimonia di consegna della Bandiera Verde 2024 al sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e la consegna degli stickers Bandiera Verde 2024 agli stabilimenti balneari delle Terre di Fasano.

Giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 20:00 si terrà sul molo del porto di Torre Canne la “Notte Verde dei Bambini e Sagra del Pesce per i più piccoli”, con animazione per bambini, spettacoli di magia, giocolieri, equilibristi, spettacoli di ombre cinesi, bolle di sapone, e tanto altro.

La Notte verde dei bambini e sagra del pesce per i più piccoli si replica sul molo di Savelletri venerdì 5 luglio, sempre a partire dalle ore 20:00.

La giornata conclusiva della lunga settimana di eventi si terrà sabato 6 luglio, quando alle 8:00 nel Parco della rimembranza a Fasano si svolgerà la cerimonia di accoglienza di sindaci e ospiti, seguiti dall’alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari con l’esecuzione degli inni. Alle ore 9:00, a Palazzo di Città si terrà il convegno italiano delle Bandiere verdi “International workshop of green flags, coordinata dal dottor Franco Mastro.

Il programma del convegno

- Introduzione scientifica “Bandiere verdi 2008-2024: un'efficace promozione della salute” a cura del professore Italo Farnetani (Malta);

- Prima sessione - “Le Strategie di Prevenzione”, “Melanoma cutaneo e sole: i miti da sfatare” a cura della prof.ssa Francesca Farnetani (Modena e Reggio Emilia)

- Seconda Sessione - “Le ricerche delle Bandiere Verdi: I risultati”, “Ospedale e territorio. sinergia assistenziale vincente” a cura del dott. Roberto Trunfio (Locri), “Sempre più pesce nell'alimentazione del bambino” a cura del dott. Angelo Tummarello (Marsala).

Al termine si procederà con la cerimonia di consegna delle Bandiere verdi 2024 agli ambasciatori e ai sindaci.



