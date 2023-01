Servizio civile con la comunità Emmanuel: bando in scadenza il 10 febbraio

La comunità Emmanuel anche quest’anno aderisce al progetto “L’arte delle Condivisione” relativo al servizio civile 2023. Il bando in scadenza il 10 febbraio alle ore 14:00 è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni compiuti ha la durata di 12 mesi dal lunedì al venerdì per un totale di 25 ore settimanali, con un rimborso spese di 444,30€. Il progetto si struttura nelle sedi di Lecce, Oria, Eboli e Salandra con le seguenti finalità: prevenzione e promozione del benessere ai giovani in ambito scolastico; valutazione, riabilitazione reinserimento sociale per persone affette da dipendenze patologiche in cura in comunità terapeutica; ricerca psicologico-educativa e clinica.

Il servizio offre una formazione generale ed una specifica con attestato finale di validazione delle competenze ed è valutato nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.