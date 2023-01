Servizio Civile Universale: due progetti per complessivi 8 posti rivolti ai giovani

FASANO – Al via due nuovi progetti di Servizio Civile Universale promossi dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano e dall’Acli (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani): «Voglia di Futuro» (4 posti) e «Più libri, più liberi» (4 posti). Il servizio civile universale è un’esperienza di impegno sociale rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti (cittadini italiani, cittadini di paesi appartenenti all’Ue o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) e sui quali le istituzioni pubbliche, insieme agli enti di accoglienza, hanno deciso di investire.

Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 14:00 del 10 Febbraio 2023. I posti disponibili per il Comune di Fasano sono in tutto 8. I giovani selezionati saranno impiegati per 5 giorni a settimana per un totale di 25 ore. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

«Affinché le nuove generazioni possano credere nelle istituzioni occorre porre i loro interessi al centro dell’azione amministrativa - spiega l’assessore alle Politiche giovanili Pier Francesco Palmariggi –. Per questo abbiamo messo in campo tante iniziative rivolte al protagonismo dei giovani nella vita della città, dando a questo obiettivo, che è concreto e trasversale, sempre maggiore prospettiva e continuità. Il Servizio Civile Universale, in particolare, rappresenta un’opportunità importante di formazione, di crescita personale e professionale che rinnoviamo anche quest’anno».

Il bando con i requisiti di partecipazione è consultabile al seguente link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/

Progetto “Voglia di futuro” (4 posti)

L'impegno dei 4 ragazzi selezionati sarà destinato alle seguenti attività presso "Sportello360", il nuovo servizio del Comune di Fasano rivolto ai giovani del territorio:

- Azioni di promozione della partecipazione attiva, di educazione alla cittadinanza attiva e dell’empowerment;

- Sportello Informa e Orienta;

Progetto “Più libri, più liberi” (4 posti)

L'impegno dei 4 ragazzi selezionati sarà destinato alle seguenti attività presso la Biblioteca Comunale “Ignazio Ciaia”:

- Supporto alla gestione dei prestiti e del sistema di consultazione e catalogazione dei libri;

- Organizzazione di iniziative ed eventi per la promozione del patrimonio librario;