Pass Laureati Puglia 2022: occasione unica per superare il mismatch

Un’occasione “unica” per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, quasi sempre generato dalla mancanza di una giusta formazione. Parte da qui il progetto di alta formazione promosso da Time Vision, agenzia per il lavoro e per la formazione accreditata in Regione Puglia.

La Master Academy Time Vision è stata organizzata per dare una piena risposta alle esigenze evidenziate dal bando Pass Laureati Puglia 2022 proprio per formare i laureati del territorio. Con un “plus” legato all’attività ventennale dell’agenzia, e cioè avviare un percorso di inserimento lavorativo immediato e coerente con il percorso di studio.

Un percorso ad hoc

Con Pass Laureati Puglia 2022, infatti, gli studenti sono coinvolti in un percorso dettagliato che parte dall’alta formazione, fino ad arrivare al placement aziendale. Dopo la fase teorica, il programma di alta formazione di Pass Laureati Puglia prevede un ampio periodo di stage nelle aziende. «In questo delicato passaggio dalla teoria alla pratica - spiega Daniela Sabatino, presidente Time Vision, agenzia per il lavoro ed agenzia formativa accreditata in Regione Puglia - diventa centrale il ruolo delle agenzie per il lavoro, che hanno stretto contatto con le esigenze occupazionali delle aziende del posto, e consentono a chi si sta formando nel percorso scelto, di poter immediatamente testare operativamente quanto appreso durante la fase teorica».

Tra le esigenze occupazionali riscontrate sul territorio, i consulenti Time Vision hanno intercettato determinate richieste stringenti: alle aziende pugliesi servono, infatti, Hr Manager, esperti IT, manager del settore infermieristico, esperti consulenti sociali.

Il rapporto costante con le aziende

«Proprio il costante rapporto con le aziende - aggiunge Andrea Ricciardiello, direttore Time Vision - ci ha consentito di ricostruire il percorso inverso rispetto al classico catalogo formativo. Siamo partiti dalle necessità reali per creare percorsi di alta formazione che colmassero esattamente le caselle vuote delle competenze richieste. Aggiungendo, ovviamente, il coinvolgimento di docenti altamente qualificati e modalità di formazione smart e innovative».