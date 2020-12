Bando "Fermenti in Comune": "Un'occasione per i giovani"

BRINDISI – “Il Comune di Brindisi partecipi all’avviso pubblico ‘Fermenti in Comune’ per realizzare progetti in favore dei giovani della nostra città”. Così i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi, Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie. “Negli scorsi giorni – continuano – l'Anci ha pubblicato un bando che, grazie alle risorse messe a disposizione dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale, dà l’opportunità ai Comuni di intercettare dei finanziamenti per sviluppare progetti a vantaggio dei giovani".

"Nello specifico, le attività da realizzare possono muoversi lungo cinque direttrici principali: l’uguaglianza di genere; l’inclusione e la partecipazione; formazione e cultura; spazi, ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute. Inoltre, i progetti dovranno anche tener conto delle specificità territoriali e potranno essere inseriti nel contesto della città in cui si svolgeranno. Il Comune di Brindisi, in caso di esito positivo, potrà avere accesso ad un finanziamento fino a 120 mila euro. Un’altra opportunità, dopo quella di ‘Educare in Comune’, offerta dallo Stato e che non possiamo lasciarci sfuggire. Dobbiamo farlo per i giovani della nostra città e per il futuro della comunità” concludono.