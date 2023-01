Servizio civile: bando per otto posti per la Caritas diocesana di Oria

ORIA - Il 15 dicembre 2022 il “Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale” ha emanato il Bando nazionale per la selezione di 71.550 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

Per la Caritas diocesana di Oria è possibile presentare domanda per i seguenti progetti: “Spendiamoci bene - Oria”, per un totale di 4 posti per la sede Caritas diocesana di Oria sita in piazza Giustino de Jacobis, 4 – 72021 Oria; di questi 4 posti, un posto è riservato a giovani con minori opportunità; “In ascolto-Oria”, per un totale di 4 posti per la sede Caritas diocesana di Oria sita in piazza Giustino de Jacobis, 4 – 72021 Oria; di questi 4 posti, un posto è riservato a Giovani con Minori Opportunità.

Il servizio civile presso la Caritas diocesana di Oria ha durata di 12 mesi con 25 ore di impegno settimanali. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444,30 euro. Il bando completo, con l'annessa documentazione necessaria, è disponibile qui.