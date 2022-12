Continua il tour di Confartigianato per presentare il bando regionale “Attività storiche”

SAN VITO DEI NORMANNI - Si è tenuto venerdì 2 dicembre nel Comune di San Vito dei Normanni l'incontro pubblico sul bando della Regione Puglia denominato "attività storiche". Confartigianato continua con gli eventi di promozione del bando nei Comuni con maggiore presenza di piccole imprese dell’artigianato e del commercio, prima Fasano, oggi San Vito, prossimamente a Mesagne e poi San Pietro, l’obiettivo è informare dell’opportunità tutte le micro e piccole imprese del territorio provinciale.

Il direttore di Confartigianato Brindisi, Rino Piscopiello, ha introdotto i lavori illustrando i dati dell’artigianato pugliese, dati di notevole interesse per l’occupazione, alle Confederazioni spetta il compito di studiarli per indirizzare il legislatore regionale verso bandi utili a consolidare le imprese ed a farne nascere di nuove.

In Puglia risultano attive oltre 70.000 imprese artigiane che occupano 145.000 lavoratori, a Brindisi sono 7.070 su un totale di imprese attive in tutti i settori pari a 38.411, a San Vito dei N.nni sono 382 su un totale di 1.850, oltre il 20 per cento tra i piccoli imprenditori sceglie un mestiere artigiano. Alcuni Comuni da tempo sostengono le piccole imprese artigiane perché le ritengono una risorsa, non solo per l’occupazione che creano, ma perché sono il traino per altri settori come il turismo e la cultura.

Il sindaco di San Vito, Silvana Errico, ha garantito il sostegno della sua amministrazione per ogni iniziativa che valorizzi il lavoro artigiano, che sia volta a preservare la memoria delle produzioni storiche, che permetta di stimolare tanti giovani e tante donne a intraprendere il lavoro autonomo nell’artigianato e nel commercio.

L’Assessore alle attività produttive, Giacomo Viva, in sintonia con il programma della nostra Confederazione, ha dichiarato di essere impegnato sin dall’inizio del suo mandato a promuovere ogni bando pubblico rivolto alle micro, piccole e medie imprese affinché non vada perduta alcuna opportunità.

Il direttore di Confartigianato Bari-Brindisi, Mario Laforgia, ha sottolineato la forte sinergia che c’è con l’assessore Regionale Delli Noci, il suo assessorato e la Confartigianato di Puglia hanno avuto una proficua collaborazione nella stesura del Disegno di Legge sull’artigianato pugliese, quando gli amministratori pubblici, Sindaci e Assessori, sono così attenti alle tematiche della piccola impresa ne beneficiano le comunità intere.

L’esposizione del bando da parte degli esperti di Confartigianato Puglia, Ninni Castellano e Claudio Mandrillo, ha registrato interesse in platea tanto che dal Comune di San Vito contiamo di inoltrare molte domande di imprese con più di 30 anni di anzianità, in molti casi abbiamo verificato superano i 70 anni perché trasferite da tre generazioni. Artigiani e Commercianti potranno avere ulteriori informazioni e assistenza gratuita presso la sede locale in Via Garibaldi n. 6 rivolgendosi alla responsabile Teresa Iaia.

Il bando riserva alle imprese che vorranno fare domanda opportunità molto interessanti, da finanziamenti a fondo perduto ad agevolazioni per assunzioni, da riduzioni di tasse locali alla possibilità di partecipare gratuitamente ad eventi fieristici nazionali.