Il bando regionale Nidi al centro di un evento informativo a Brindisi

BRINDISI - Nidi - Nuove iniziative d'impresa sarà al centro del nuovo evento informativo organizzato da Cna Brindisi, Case di quartiere e The Qube, con il patrocinio del Comune di Brindisi. La nuova versione dello strumento agevolativo della Regione Puglia che incoraggia l'avviamento di impresa sarà il protagonista assoluto dell'evento che si terrà mercoledì 1 giugno alle 17.00 presso Molo 12 Coworking & Maker Space a Brindisi - Vicolo Guerrieri, 7.

Dal 2014, l’obiettivo di Nidi è sempre stato quello di supportare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro e, "mai come adesso, è il momento di rimettersi in gioco, rinnovarsi e mettere in atto nuove strategie e nuove risorse" si legge in un comunicato stampa di presentazione dell'evento.

La nuova versione di Nidi, presentata lo scorso 15 febbraio, è stata rielaborata proprio per incoraggiare la nascita di nuovi business offrendo importanti agevolazioni e investimenti - tra i 10 e i 150 mila euro - cuciti su misura per ognuna delle quattro categorie di destinatari individuate: imprese giovanili, imprese femminili, imprese turistiche e le nuove imprese costituite almeno per il 50 per cento da persone in condizione di svantaggio lavorativo.

Dopo i saluti istituzionali di Giulio Gazzaneo, consigliere comunale di Brindisi delegato a Palazzo Guerrieri, Fabio Longo, componente presidenza provinciale Cna Brindisi e Vanessa Coppola, financial manager di The Qube saranno presenti per condividere tutti i dettagli relativi allo strumento agevolativo Antonella Vincenti, vice presidente di Puglia Sviluppo e Lorenzo Minnielli, program manager di Puglia Sviluppo nonché responsabile del bando Nidi - Nuove Iniziative d'Impresa. A moderare l'evento sarà Sonia Rubini, direttore provinciale di Cna Brindisi.