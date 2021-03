Bando “Stu Way”, 30 tablet per gli studenti fasanesi più bravi

FASANO – Gli studenti più bravi della città premiati con 30 tablet. È il riconoscimento che l’amministrazione comunale ha scelto di destinare ai ragazzi fasanesi più meritevoli nell’ambito del bando “Choose YourWay Misura Stu Way”.

La cerimonia di consegna dei tablet si terrà domani, martedì 2 marzo, alle 17 nel chiostro dei Minori Osservanti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, osservando il distanziamento e con obbligo di mascherina. Gli studenti premiati potranno accedere al chiostro (ingresso corso Vittorio Emanuele) all’orario che è stato loro comunicato via mail.

La cerimonia, riservata esclusivamente ai premiati, sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina “Città di Fasano”.

"A nome di tutta l’amministrazione comunale faccio i complimenti a questi 30 studenti per l’impegno nello studio e l’eccellenza dimostrata tra i banchi di scuola – dice il sindaco Zaccaria – Questo premio è un giusto riconoscimento alla loro bravura e, soprattutto, uno strumento prezioso, utile allo studio, ancora di più in questo difficile momento di didattica a distanza in cui i nostri ragazzi, nessuno escluso, stanno moltiplicando sforzi e impegno e per questo vanno tutti apprezzati e lodati».