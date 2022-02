Ordine Commercialisti Brindisi: per la prima volta una presidente donna

Barbara Branca, dottore commercialista, è il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi per il quadriennio 2022-2026. Barbara Branca succede a Fabio Aiello, il quale per due mandati ha guidato i commercialisti della provincia di Brindisi.

Cinquanta anni, madre di tre figli, Barbara Branca ha già maturato una lunga esperienza negli organismi ordinistici: è stata infatti tesoriere della Fondazione dei Dottori commercialisti di Brindisi, probiviro dell’unione giovani di Brindisi, Vicepresidente del comitato pari opportunità in seno all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tesoriere della fondazione dei Dottori commercialisti , Presidente del collegio dei revisori dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Presidente della Fondazione dei dottori commercialisti di Brindisi.



Barbara Branca è la prima donna ad essere eletta a capo di uno degli Ordini Odcec nella regione Puglia ed è anche una delle 20 donne elette alla carica di presidente nella tornata elettorale che ha interessato i 131 Ordini esistenti in Italia. “Ringrazio tutte le colleghe e tutti i colleghi per la fiducia accordatami”, dichiara la neo eletta presidente, “considerato che, avendo raggiunto una maggioranza di circa il 56%, abbiamo dimostrato non soltanto di esserci, ma soprattutto di volerci essere. Si tratta di un segnale importante, espressione di una volontà di partecipazione e di rinnovamento”.



“Abbiamo una responsabilità enorme - prosegue la neopresidente - perché dobbiamo costruire insieme un futuro diverso per la nostra professione, un futuro che sia basato sull’ascolto, sul riconoscimento sociale del ruolo del commercialista e sul collegamento con le istituzioni locali, nazionali, con le associazioni di categoria e con le università”.



“Un ringraziamento speciale va rivolto a chi mi ha consentito di iniziare questa splendida avventura, al Presidente uscente Fabio Aiello, all'intero consiglio uscente ed alla mia splendida squadra. E’ una grande responsabilità, che assumo nella piena consapevolezza e con l’orgoglio di rappresentare ben 829 colleghi”.



A comporre il Consiglio dell’Ordine per il prossimo quadriennio saranno: Gianni Dell’Abate, Giuseppe Liuzzi, Roberto Martina, Roberto Gianfrate, Nicoletta Tanzarella,Tanzarella Irene, Falconieri Tiziana, Mauro Saverio Cinieri, Teodosio PRete. Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti: Antonio Solito (presidente), Sonia Portoghese, Aurelio MUssardo.



Nei prossimi giorni si terrà il primo consiglio di insediamento con il conferimento delle cariche di vicepresidente, tesoriere e segretario.