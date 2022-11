'Barbie in Town' approda a Ceglie Messapica con Ken in versione "arcobaleno"

CEGLIE MESSAPICA - Nuova tappa nella Valle d’Itria, questa volta a Ceglie Messapica, per "Barbie in Town", il progetto creato da Gabriele Del Buono e Pietro Milella che con la bambola più popolare al mondo, Barbie appunto, racconta la Puglia tra luoghi di storia, di cultura, di culto religioso, fino alle mete più amate dai turisti. "Il territorio di Ceglie - racconta Barbie - è ricco di siti e attrazioni di carattere storico, architettonico e archeologico. Ma non solo, il suo centro storico, con luminarie, finestre colorate e tantissime attività, è molto gettonato sui social, e instagrammabile. Città d’arte ma non solo, Ceglie Messapica è considerata la capitale gastronomica del Salento".

Naturalmente le protagoniste di tutte le foto sono le bambole di Barbie, dalle classiche bionde alle more. Non è tutto, si tratta di varie tipologie che riproducono diverse etnie e sono presenti anche Barbie che mostrano una disabilità. In alcuni scatti compare anche Ken, anche lui in diversi modelli.

L'idea nasce per caso. Dopo anni di collezionismo di Barbie e numerosi contest fotografici sui social, sorge l’esigenza di trovare una dimensione nuova per fotografare Barbie, ma anche il desiderio di raccontare la Puglia da una nuova prospettiva. Due passioni che si uniscono. Inizialmente c'è stata la città di Bari come sfondo. Grazie all'immediato successo, il progetto si è esteso ad altre località della provincia fino a raggiungere i luoghi più inesplorati della regione. Ma non solo, Napoli Roma, Matera e anche Tirana, sono state già location d'eccezione del progetto Barbie in Town. QUI lo speciale su Ceglie Messapica.