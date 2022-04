Cala Materdomini, spunta una barriera di legno: "Va rimossa"

BRINDISI - Inaugurata ad agosto 2021 dopo varie vicissitudini burocratiche che per anni hanno rallentato i cantieri, la spiaggia pubblica di cala Materdomini sta per assumere “l’assetto” definitivo di “Seaty Beach”. L’area ristoro e bar dovrebbero partire a breve. Nel frattempo negli ultimi giorni è stata notata una recinzione di legno alta circa due metri che costeggia il tratto finale della spiaggia per una lunghezza di alcune decine di metri, interrompendosi quasi a ridosso della spiaggetta della conca.

Si tratta di una sorta di paratia che con ogni probabilità è stata eretta con l’intenzione di tutelare la privacy degli avventori che usufruiranno proprio dell’area di ristorazione. Il manufatto, però, potrebbe avere vita breve. “Abbiamo verificato - dichiara a BrindisiReport l’assessore alla Trasparenza e Legalità del Comune di Brindisi, Mauro Masiello - che i gestori non hanno richiesto alcuna autorizzazione agli uffici comunali. Sono state attivate le procedure previste dalla normativa vigente - spiega ancora Masiello - e li abbiamo comunque invitati a rimuovere immediatamente tutte le opere non autorizzate”.