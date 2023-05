Basket, la Mens Sana Mesagne è campione regionale Under 19

MESAGNE - La Mens Sana Mesagne è campione regionale Under 19. In un palazzetto gremitissimo, un vero record per una gara giovanile, i mensanini vendicano la finale persa lo scorso anno proprio contro i cussini. Assente coach Capodieci, fuori sede per impegni di lavoro, in panchina i biancoverdi schierano Fabio Mellone anche lui cresciuto e formato nella società mensanina. Rispetto alla finale della passata stagione sportiva, la Mens Sana recupera a pieno titolo Panico e Zofra, dopo una lunga riabilitazione per gravi infortuni. Il Cus Bari, grande favorita, per la finale recupera Pollice, tenuto prudenzialmente a riposo nella semifinale del giorno prima. Il Mesagne manda in campo Campana, De Vincentis, Panico, Malvindi e Zofra, mentre il Bari schiera Pollice Gieco Vernich, Di Giglio e Miale.

L’inizio è equilibrato, l’importanza dell’incontro condiziona non poco i contendenti, Panico e due triple di Campana provocano un tentativo di fuga dei padroni di casa, ma uno scatenato Pollice (25) riporta sotto i baresi e il primo quarto si chiude sul 15-14. Nel secondo periodo la Mens Sana allunga, le triple di Malvindi e ancora di Campana mettono in difficoltà il Bari. I biancoverdi difendono forte e proprio la difesa sarà determinante ai fini della vittoria finale. Si susseguono i cambi dalle panchine, Fanelli stoicamente in campo con tre punti di sutura rimediati la sera precedente e Scalera a dare manforte ai compagni. Il solito Pollice e Miale provano a contenere il divario nel punteggio, ma al riposo lungo il tabellone segna 36-26. Durante l’intervallo la Mens Sana Mesagne ha premiato Matteo Spagnolo, ex biancoverde, quale miglior under 22 della Lega A.

Al rientro in campo il Cus è rigenerato e con un parziale recupera lo scarto passando in vantaggio grazie alle realizzazioni di De Giglio e le triple di Annibaldis e Pollice. Il Mesagne deve rinunciare cautelativamente a Campana per il quarto fallo sostituito egregiamente da De Nigris e, dopo una fase di sbandamento, non si scompone più di tanto ma riprende a macinare gioco. Ancora una tripla di Pollice (realizza 25 dei 57 punti della sua squadra e unico in doppia cifra), pericolo numero uno per i padroni di casa, chiude il terzo periodo con il punteggio sul 50-48. Nell’ultimo quarto i ragazzi di Mellone completano l’opera. La difesa diventa un muro impenetrabile per i biancorossi, si rivede Vernich, ben contenuto tutta la partita, che tenta di recuperare lo scarto, ma la premiata coppia De Vincentis e De Nigris portano a casa il titolo regionale.

Alla fine tripudio in campo e sulle tribune per festeggiare l’ennesimo titolo giovanile della Mens Sana, giunto non a caso nel trentennale della società mesagnese che si celebra proprio quest’anno. “Sono molto contento di questa vittoria che dedico innanzitutto ad Angelo Capodieci – dice Fabio Mellone coach della Mens Sana, poi ai ragazzi che sono stati eccezionali per grinta e determinazione. Partivamo sfavoriti rispetto al Bari campione in carica e con un percorso importante, ma il cuore e la voglia dei miei ragazzi hanno sopperito ad alcune lacune. Tranne Fanelli e Urgese che andranno a studiare fuori sede, lo stesso gruppo è pronto per disputare la serie D e il prossimo campionato Under 19. Infine un grazie ai tantissimi tifosi che ci hanno spinto verso questo risultato molto importante per noi”. Sono intervenuti per la premiazione il consigliere regionale Fip Valentino Mandolfo, il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli e il delegato allo sport Mauro Resta.

Mens Sana Mesagne: Zofra 4, De Nigris 13, Fanelli, Scalera 2, De Vincentis 18, Urgese, Campana 12, Cesi, Callari, Malvindi 8, Panico 8, Dellegrottaglie. Allenatore: Fabio Mellone.

Cus Bari: Prudentino 2, Pollice 25, Grieco, Vernich 8, De Giglio 9, Germanà, Annibaldis 6, Scorcia, Donno, Di Ridolfo, Miale 7, Ranieri. Allenatore: S. Casorelli.

Parziali: 15-14 21-12 14-22 15-9

Arbitri: Solimeo e Antonaci.