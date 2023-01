La Befana della Croce Rossa Italiana in visita all'ospedale Perrino

BRINDISI - Consegnate le calze raccolte nei giorni 3 e 4 gennaio presso il supermercato “Dok” dell’incrocio della morte e “Conad” di via Lucio Strabone ai pazienti dei reparti Pediatria e Oncologia dell’ospedale A. Perrino di Brindisi.

La Befana è arrivata all’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi, accompagnata dai volontari giovani della Croce Rossa di Brindisi. Dopo aver fatto tante foto con i piccoli pazienti, ha distribuito calze e tanti sorrisi.

Un’esperienza emozionante per i volontari e per i pazienti ricoverati. Un momento di spensieratezza per queste persone che hanno dovuto passare l’Epifania lontano dai loro affetti.

I volontari ringraziano la Asl Brindisi, il dott. Raffaele Quarta e tutte le persone che, oltre ogni aspettativa, hanno contribuito all'iniziativa con donazione di dolciumi e delizie destinate anche ai bambini delle famiglie assistite con pacco solidale.