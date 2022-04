“Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”: laboratorio teatrale a masseria Canali

MESAGNE - Il progetto “Le regole del gioco”, proposto dall'associazione Aleph Teatro candidato a “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” - avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere azioni di antimafia sociale della Regione Puglia - è stato valutato positivamente e ammesso a finanziamento. Questa nuova avventura interesserà Masseria Canali, bene confiscato alla mafia e restituito alla comunità, rappresentativa essa stessa di un processo di cambiamento, gestita dalla @Cooperativa Sociale “Terre di Puglia – Libera Terra”.

Il progetto “Le regole del gioco” prevede il coinvolgimento di 20 ragazzi di età compresa fra i 14 e i 18 anni in un laboratorio teatrale della durata di 12 mesi. I partecipanti saranno impegnati in un percorso di avvicinamento all’arte del teatro fino alla realizzazione di uno spettacolo finale. Apertura alle iscrizioni a 10 partecipanti (Ragazz* dai 14 ai 18) Inizio del laboratorio il 23/4 giugno2022 per info:3476953131 Mail:alepheteatro2020@gmail.com L'iscrizione dei ragazz* al laboratorio(Gratuito) devono giungere entro il 30 di Aprile2022

Il teatro, nella sua funzione pedagogico/educativa, è strumento attraverso il quale accedere ad una cultura di qualità, sperimentare sé stessi in ruoli differenti, facilitare la comunicazione attraverso le diverse forme di espressione delle emozioni proprie della teatralizzazione.

Sarà avviato un percorso che permetterà ad ogni partecipante di sentirsi responsabile della buona riuscita di un obiettivo comune, verificando egli stesso come il proprio comportamento abbia degli effetti immediati e tangibili sul lavoro di gruppo. Sono queste “le regole del gioco” che il progetto desidera trasferire, facendole transitare nello spazio scenico, nell’interazione tra i personaggi dello spettacolo, nell’affidamento di ruoli e compiti ad ognuno, nella scoperta delle proprie inclinazioni artistiche (il teatro è scrittura, scenografia, costumi, musica...). Le “Regole del Gioco”, se condivise e rispettate, diventano la base sicura per permettere a tutti di prendere parte al gioco di “società” e di raggiungere un risultato per il quale sentirsi soddisfatti perché consapevoli di aver fatto la propria parte, un risultato da poter mostrare, da poter mettere in scena.