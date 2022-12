Operazione "Sorrisi": carabinieri e Fiorediloto in pediatria al Camberlingo

FRANCAVILLA FONTANA - Nella mattina della Vigilia di Capodanno, infatti, i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, guidati dal capitano Alessandro Genovese, presenti in reparto: il Tenente Giuseppe Marinotti, il Maresciallo Ramona Tomaselli, i Luogotenenti: Antonino Beninati, Roberto Borrello, Corrado Memmi, Roberto Vincenti, il Brigadiere Vincenzo Baldassarre e l'associazione Fiorediloto Odv, con la presenza della presidente Franca Rizzo e le volontarie.

Hanno consegnato ai piccoli pazienti dei doni, per portare loro un momento di felicità, ricevendo in cambio il più prezioso dei sorrisi. Straordinaria la collaborazione con Michela Cariolo, che porta avanti la missione del figlio Francesco Petrucci, l'associazione "Sing Don Bosco onlus" di Oria e la ludoteca "L'isola che non c'è" di Federica Fullone, che, hanno donato felicità è spensieratezza ai piccoli e ai loro genitori, con mascotte e balli. Alla consegna erano presenti: il Primario Biagio De Mitri, i medici e gli infermieri del reparto, veri angeli custodi dei bambini.