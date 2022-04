I beni culturali del Comune di Brindisi visitabili a Pasqua e Pasquetta: gli orari

BRINDISI - I beni culturali del Comune di Brindisi e quelli gestiti in condivisione con altri enti saranno fruibili nei giorni di Pasqua e Pasquetta (17 e 18 aprile 2022) con specifici orari.

Palazzo Nervegna, con la mostra “Beauty Amid War” dalle 8.30 alle 20.30; Tempietto San Giovanni al Sepolcro dalle 8 alle 21; Monumento al Marinaio e Cripta dalle 10 alle 21; Palazzina Belvedere e Collezione Faldetta dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30; Area archeologica San Pietro degli Schiavoni dalle 10 alle 21; Bastione San Giacomo e “Mostri in mostra” il 17 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; il 18 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20; Castello Svevo aperto il 16 e 17 aprile (chiuso a Pasquetta) con visite guidate su prenotazione ma già sold out per queste due giornate.

È possibile prenotare le visite guidate al Castello Svevo per le prossime settimane chiamando l’Infopoint comunale (0831 229784) tutti i giorni dalle ore 10 alle 19 ed anche online al seguente link: rebrand.ly/svevo.