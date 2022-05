"Best/Let’s replay the fraternity": anche gli studenti sampietrani hanno giocato la carta della fraternità

SAN PIETRO VERNOTICO - Anche gli alunni delle quinte classi A e B dell’Istituto comprensivo Valesium, plesso Rodari di San Pietro Vernotico, hanno preso parte al progetto internazionale "Best/Let’s replay the fraternity card" finalizzato all’eliminazione della discriminazione razziale, coordinato da doverse organizzazioni quali: La lingue de L'enseignement in Francia, Centre for Peace Studies in Croazia, Fondazione Cives in Spagna, Arci Aps in Italia, Humanitas in Slovenia e School with class foundation in Polonia.

Il progetto (implementato in Francia, Spagna, Polonia, Croazia, Italia e Slovenia), “enfatizza l’importanza della coesistenza di varie idee, religioni, razze, gruppi sociali, attraverso semplici attività di scrittura creativa rivolte a studenti delle scuole coinvolte dal progetto con lo scopo di inviare messaggi di solidarietà a destinatari scelti in modo casuale, richiamando l’idea del classico “messaggio in bottiglia”. Gli studenti prima di scrivere i loro messaggi di solidarietà vengono formati per sviluppare un pensiero critico e per imparare a leggere una foto”. Si legge nel materiale informativo.

I 26 alunni sampietrani coinvolti, sotto la coordinazione delle maestre e della dottoressa Tiziana Mita del progetto ex Sprar “San Pietro Accoglie” (coordinato da Arci), nei mesi di aprile e maggio scorsi hanno partecipato a workshop di scrittura, fotografia, poesia con riflessione sui temi come razzismo, fraternità, diseguaglianze sociali, discriminazione ma anche Salute mentale e cambiamenti climatici. Hanno prodotto una cartolina con un messaggio basato su una fotografia a tema (inviata dai coordinatori del progetto) utilizzando tre parole estratte da una scatola.

Gli obiettivi di questa iniziativa sono quelli di sensibilizzare i giovani su tematiche quali diversità, discriminazione, pregiudizi, e supportarli nel diventare cittadini attivi. Insegnare loro come leggere le immagini e come sviluppare messaggi di solidarietà. Sviluppare le capacità di pensiero critico e di immaginazione dei giovani attraverso il confronto di idee opinioni ed emozioni. Mettere in pratica quanto appreso attraverso la scrittura di un messaggio personale e l’invio dello stesso a un destinatario prescelto. Supportare i giovani nella conoscenza dei valori della fraternità, uguaglianza solidarietà e giustizia, rispetto e aumentare il loro interesse per i temi trattati dal progetto.

Nei giorni scorsi nella fase conclusiva del progetto i 26 studenti coinvolti si sono recati presso l’ufficio postale di San Pietro Vernotico per spedire la cartolina a un lettore anonimo facente parte del progetto “Nest/ Let's replay the fraternity card”. “I destinatari delle cartoline sono invitati a rispondere utilizzando, per scrivere la risposta, il lato ritagliabile della cartolina che verrà reinviato alle rispettive organizzazioni di coordinamento che a loro volta provvederanno a inoltrarli ai giovani mittenti”.