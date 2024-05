Biblioteca Itinerante: due giorni di esercizi di creatività e laboratorio per sperimentare

SAN VITO DEI NORMANNI - Nella Biblioteca comunale “Giovanni XXIII” di San Vito dei Normanni, da questa mattina alle 9 e fino a domani (venerdì 3 maggio), sono in corso esercizi di creatività e un laboratorio per sperimentare appieno le potenzialità della Comunicazione aumentata alternativa (Cca). L'evento si inquadra nella Biblioteca itinerante, iniziativa condivisa dal Consorzio per la realizzazione del Sistema integrato di Welfare dell'Ambito Territoriale Sociale Br1 Comuni Brindisi / San Vito dei Normanni e dalle Edizioni La Meridiana con lo scopo di offrire la possibilità di conoscere, sfogliare libri accessibili e avventurarsi in letture accessibili.

Per bambini e bambine di scuola primaria si è dato vita a «Educare all’arte attraverso la Cca con Frida Kahlo», mentre l’«Educare all’arte attraverso la Ccacon Van Gogh» è stato il momento di crescita per ragazzi e ragazze di scuola secondaria di primo grado. Le presentazioni di “Frida Kahlo. Pittrice coraggiosa” e di “Vincent Van Gogh. Pittore malinconico”, sono stati a cura di Teresa Righetti, founder di ArtistiCAA® la quale, domani 3 maggio, alle 9 ed alle 11 svolgerà ulteriori due momenti di incontro con i ragazzi, sempre sugli stessi temi, ma in questo caso l’approfondimento su Van Gogh è per bambini e bambini di scuola primaria, mentre quello sulla Kalho è per ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Nel pomeriggio di oggi, ancora, per insegnanti ed educatori ecco «Educare all’arte attraverso la Cca: laboratorio ArtistiCAA®», con Teresa Righetti che condividerà la sua conoscenza sulla (Cca) illustrandone l’applicazione e raccontando il percorso di creazione dei libri su Frida Kalho, Vincent Vabn Gogh e Bansky.

Fino a domani, 3 maggio, ancora, proseguono le visite guidate per scuole ed associazioni secondo turni fissati fra le ore 9 e le 12:45 e fra le 17 e le 18:45.

«Sarà una settimana di visite guidate, incontri, presentazioni e laboratori gratuiti con oltre 200 libri accessibili in simboli, braille, silent book, libri in lis e ad alta leggibilità», avevano spiegato gli organizzatori all’atto dell’inaugurazione e non stanno certamente mancando i momenti di confronto e di crescita culturale ed umana secondo il pensiero guida dell’iniziativa: «Leggere è un piacere, che sia accessibile è un diritto».

Per informazioni e prenotazioni: bit.ly/lap_bibliotecaitinerante­­_sanvitodeinormanni

