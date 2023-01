"La biblioteca provinciale di Brindisi diventi polo universitario"

BRINDISI - La biblioteca provinciale di Brindisi potrebbe diventare un polo universitario. Esiste un dialogo avviato con tecnici dell'Univesità di Bari e l'idea piace al presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli. La proposta è stata lanciata dal consigliere comunale brindisino Massimiliano Oggiano (Fratelli d'Italia), il quale spiega: "Esprimo la piena soddisfazione per una proposta portata all'attenzione del presidente Matarelli dal gruppo provinciale di Fratelli d'Italia, il dipartimento di Economia Management e diritto d'Impresa dell'Università Aldo Moro di Bari alla biblioteca provinciale di Brindisi".

Oggiano spiega che l'idea è stata subito accolta dal presidente della Provincia, "felice di potenziare sul territorio brindisino il polo universitario dell'Università di Bari. In qualità di capogruppo di Fdi della Provincia di Brindisi ho favorito un dialogo diretto tra gli uffici tecnici dell'Università di Bari, il presidente del corso di laurea, professor Lagioia, e il Ppesidente della Provincia, Toni Matarelli, da subito disponibile, perché reputo necessario dare dignità alla formazione degli studenti e impiegare al meglio tutti i punti di forza della nostra città, molto spesso ignorati".

Per Oggiano "molto spesso è stata portata sui tavoli decisionali la proposta di rafforzare sul nostro territorio il polo universitario, senza che però ci fosse una reale e pronta risposta. Ma ora si è presentata l'occasione per poterla realizzare, poiché il polo della facoltà di Economia, attualmente situato all'ospedale Di summa di Brindisi, non può contenere nei propri spazi, perlopiù piccoli e angusti, una quantità sovrabbondante di studenti del dipartimento in questione. Ricordiamo che nell'ospedale Di Summa convivono gli studenti dei corsi di laurea di Scienze infermieristiche e di Economia".

Conclude Oggiano: "Avere invece a disposizione una sede distaccata, organizzata e dedicata, della facoltà di Economia dell'Università di Bari potrebbe essere un segno di speranza per i giovani e di valorizzazione per la città, che vorremmo attuare. La struttura individuata sarebbe la biblioteca provinciale di Brindisi, da poco rimessa a nuovo grazie a un considerevole finanziamento regionale, che ha anche la funzione di polo bibliomuseale e quindi idonea per ospitare il dipartimento Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell'Università di Bari. A questo punto l'insediamento del corso Demdi permetterebbe alla città di Brindisi di dare vita a un progetto di ampio respiro e di alta portata che renderebbe, nell'ambito universitario, competitiva l'intera provincia. Gli studenti potrebbero sfruttare le capacità strutturali della nuova biblioteca provinciale, dotata di un servizio avanzato di digitalizzazione e di spazi grandi in cui poter svolgere le lezioni".