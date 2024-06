Un laboratorio di "pigotte" Unicef in una struttura per anziani di Oria

ORIA - Con la discrezione e l’operosità di sempre, hanno prima voluto verificare l’effettiva possibilità di realizzare il progetto, grazie alla preziosa collaborazione di una sarta del luogo, e poi hanno coinvolto il Comitato locale per l’Unicef. Ed è così che sabato 22 giugno, presso la Rsa “Villa Martini” e Casa di Riposo "M. Martini” di Oria, suor Alice e le consorelle della Congregazione Serve dei poveri che gestisce la struttura e le componenti l’equipe multiprofessionale che vi opera hanno incontrato i rappresentanti del Comitato provinciale per l’Unicef di Brindisi e sancito il formale avvio di un “Laboratorio di Pigotte”.

Anche la Rsa “Villa Martini” e la Casa di Riposo “M. Martini” di Oria, quindi, realizzeranno per conto dell’Unicef provinciale le “Pigotte”, le bambole di pezza speciali, uniche, frutto della fantasia e della creatività di chi le realizza, grazie alle quali l’Unicef centra pienamente la sua “mission”: raggiugere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando assistenza, vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole.

Questo il commento entusiastico di suor Alice: “Sono davvero contenta che la nostra struttura entri a far parte di questo ambizioso progetto; il laboratorio delle Pigotte risulterà davvero utile alle nostre ospiti e, ovviamente, ai bambini che beneficeranno dei progetti umanitari portati avanti dall’Unicef, proprio grazie alle Pigotte”.

E questo il commento del presidente del comitato provinciale per l’Unicef di Brindisi, Raffaele Romano: “Bello, importante e veramente significativo che la richiesta di realizzare un laboratorio per la realizzazione delle Pigotte sia partito da una struttura come quella di Oria: anche in questo caso si può ben parlare di un cerchio che si chiude all’insegna dell’integrazione, della solidarietà e dei rapporti intergenerazionali”.

