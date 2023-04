Bilancio partecipato, il voto della cittadinanza premia il progetto Francavilla Music Festival

FRANCAVILLA FONTANA - Cinquecentonove persone votanti, 8 progetti in corsa, 4 giorni per scegliere le proposte da finanziare. Sono questi, in sintesi, i numeri della consultazione online della seconda edizione del Bilancio Partecipato che ha coinvolto i francavillesi residenti con almeno 16 anni d’età. A vincere la competizione è stata la proposta “Francavilla Music Festival” dell’associazione Agimus di Francavilla Fontana che ha conquistato 239 preferenze. Al secondo posto il progetto dell’associazione Nuovaria “Generation Park” che ha ottenuto 121 preferenze seguito a pochissimi voti, 118, da “Il giardino meraviglioso - Riapriamo il fossato di Castello Imperiali” delle Associazioni Petrolio e Le Radici e le Ali Arciragazzi.

L’idea progettuale più suffragata è una evoluzione del “Francavilla Classica Lab” già realizzato nel 2018 e 2019. L'iniziativa, che propone un suggestivo intreccio tra i luoghi storici e la musica, si svolgerà nel primo fine settimana di luglio e prevede la realizzazione di sei postazioni musicali in via Roma, nei pressi della Porta del Carmine, Piazza Dante, Piazza Giovanni XXIII, Via Municipio e Corso Umberto I. Chiunque potrà accreditarsi per esibirsi contribuendo alla realizzazione di un innovativo percorso esperienziale nella bellezza tra arte e note musicali. Il costo totale del progetto è di circa 30 mila euro.

Con le risorse residue si potrà attuare parte della proposta “Generation Park” candidata dall’Associazione Nuovaria. Il progetto intende avviare un percorso di valorizzazione di Parco Caniglia attraverso processi di innovazione e inclusione. La progettualità ha il suo fulcro nella creazione di un fab-lab pensato come uno spazio aperto dedicato alla creatività che coinvolgerà studenti, artisti ed esperti. Per aumentare l'attrattività è prevista la creazione di aree dedicate al relax, al pic nic, ai giochi e al fitness. Il progetto prevede un nuovo allestimento dei locali interni e il rifacimento della pavimentazione. Il costo preventivato è di circa 47 mila euro.

La graduatoria finale della consultazione è così articolata: “Francavilla Music Festival” 239 preferenze, “Generation Park” 121 preferenze, “Il giardino meraviglioso - Riapriamo il fossato di Castello Imperiali” 118 preferenze, “Te lo racconto strada facendo” 62 preferenze, “We bike together!” 57 preferenze, “Alla fonte della storia” 39 preferenze, “Il giardino della Memoria” 30 preferenze, “Dal teatrino al Theatrum” 23 preferenze.