Bimbibici 2024: una serie di iniziative per promuovere l'uso della bicicletta

VILLA CASTELLI - Nel pomeriggio di mercoledi 8 maggio, presso Casa Tulime sede operativa dell’associazione Fiab Trulli e olivi secolari di Villa Castelli, è giunto al termine il percorso formativo per gli studenti del locale Istituto comprensivo Dante Alighieri che hanno aderito al progetto “Tutti in Bici” (Progetto: "Fuori classe" che rientra all’interno dei percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari nell’ambito del Pnrr per il contrasto al disagio e alla dispersione scolastica), coordinati dal professore Felice Suma dell’Istituto comprensivo e dall’esperta del Territorio Marialucrezia Colucci, che hanno seguito il percorso insieme agli studenti, che saranno presenti domenica 12 maggio a Villa Castelli alla manifestazione nazionale “Bimbimbici 2024” promossa dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta.

Il presidente della Fiab Villa Castelli Antonio Venza si dice soddisfatto per questo ottimo lavoro di coinvolgimento che il territorio, le istituzioni e altre realtà del terzo settore hanno raggiunto. Un territorio non propriamente dedido al turismo che per la prima volta introduce nelle scuole e sul territorio un concetto di “Baby Guida Ciclo-escursionistica”, ma soprattutto la speranza di seminare in questi ragazzi sempre più la voglia di prendersi cura in prima persona del patrimonio artistico, culturale e naturale del proprio paese Villa Castelli.

Raccontare e narrare il proprio territorio non è facile, né banale, ma i ragazzi hanno fatto un percorso di conoscenza che sicuramente lascerà in loro la curiosità di continuare ad osservare ciò che li circonda con occhi diversi. La Fiab Villa Castelli ha seguito passo passo questo percorso e ha messo a disposizione spazi, strumenti e conoscenze perché crede fermamente che la lotta contro la dispersione scolastica si gioca sui tre assi, quello della promozione degli elementi che giocano un ruolo positivo nel favorire il processo della riuscita scolastica, quello della prevenzione, nonché quello relativo al contrasto ai fattori che causano povertà educativa, insuccesso e abbandono scolastico.

Quindi quale migliore opportunità se non l’uso della bicicletta come mezzo del futuro? A tal proposito il percorso fatto dal professore Suma Felice e dall’esperta MariaLucrezia Colucci ha visto incentrare la “bicicletta” non solo come strumento per gli spostamenti ma hanno voluto esaltare tutti i vantaggi che può portare sia alla persona che alla collettività.

Hanno iniziato, facendo comprendere tutti i benefici della bicicletta, dal cervello alle gambe, dall’ambiente all’economia, hanno portato esempi virtuosi di attività economiche e strutturali legate alla bicicletta, hanno creato tavoli partecipati con alcuni stakeholder del territorio, hanno fatto comprendere la meccanica di base legata alla bicicletta, hanno esplorato, creato e testato un itinerario con i diversi punti d’interesse legati al territorio e infine si sono divertiti pedalando per le vie della città.

Il percorso “Tutti in Bici” oltre ad assumere una prospettiva realmente educativa capace di mettere al centro l’esigibilità del diritto all’educazione della persona, porterà la sua riuscita in termini di sviluppo umano e di cittadinanza attiva in un tracciato fruibile a tutti che sarà presentato per la prima volta proprio domenica 12 maggio durante la manifestazione Bimbimbici 2024.

“L’evento Bimbimbici è una manifestazione nazionale, nata nel 2000 e promossa da Fiab, si concretizza in una pedalata in sicurezza tra le vie cittadine che si svolge ogni anno nel mese di maggio rivolgendosi principalmente a bambini e ragazzi, ma naturalmente aperta a tutti i cittadini. L’iniziativa nasce con l’intento primario di promuovere l’uso della bicicletta tra i più giovani. Bimbimbici mira a sollecitare una riflessione generale sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani e vuole essere uno stimolo per le città a reinventarsi e a diventare sempre più degli spazi a misura d’ uomo e di bambino”.

"La nostra idea di BimBimBici è quella di “Promuovere, sponsorizzare, coordinare e costruire una mattinata di mobilità, sostenibilità, pedalando e promuovendo l'uso della bici come valida alternativa ai mezzi motorizzati, creando un'esperienza legata all’ambiente e al ciclo-turismo".

Bimbimbici 2024 a Villa Castelli vuol essere un momento dedicato alla bici e adatto a tutta la famiglia ed è stato pensato e organizzato creando e coinvolgendo nei mesi precedenti oltre a tutti i soci Fiab Villa Castelli promotori dell’iniziativa da diversi anni, i quali, hanno valutato il percorso e accompagneranno il gruppo di pedalatori in testa e coda con consigli e buone pratiche, quest’anno abbiamo il piacere di avere come promotori dell'iniziativa anche il Cam (Centro Accademico Musicale), che ha contribuito grazie al progetto Campus “muoviamo il nostro futuro” Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore -Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0, garantendo ai bambini e alle famiglie che vorranno partecipare un evento fruibile e gratuito per tutti.

La ciclo-esplorazione BimBimBici24 del 12 maggio in sintesi, partirà dalla sede Fiab/Cam in via Matteotti a Villa Castelli, il percorso si sviluppa principalmente su strade prevalentemente secondarie asfaltate e con qualche tratto su strade sterrate (circa 7/8 km in totale, previste soste ogni 2/3 km), per concludersi in Piazza Municipio.

Il Programma dettagliato BimBimBici 2024 sarà il seguente:

Raduno, iscrizioni e consegna delle sacche merenda: a partire dalle ore 8:15 “scuola Matteotti” sede dell’associazione Casa Tulime (via Matteotti a Villa Castelli). Partenza in bici alle ore 09:15. Arrivo in piazza Municipio entro le ore 11:00, accoglienza in piazza e narrazione da parte delle "Baby guide ciclo-escursionistiche" dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri con coinvolgimento artistico del Cam “Centro Accademico Musicale”. Fine manifestazione in piazza Municipio entro le 12.

L'evento è gratuito (previo iscrizione obbligatoria in mattinata per apertura assicurazione Rc), l’iscrizione di un minorenne dovrà essere garantito da un adulto accompagnatore (anche in gruppo). Solo ai primi 100 baby pedalatori iscritti sarà regalata la sacca merenda. Le dotazioni consigliate: bici tipo Mtb o ibrida in buone condizioni (senza rotelle); Alle bici dei più piccoli con rotelle si consiglia un incontro direttamente in Piazza Municipio verso le ore 10:30; A tutti è consigliato l’utilizzo del casco (per i minori il casco è obbligatorio).

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qu