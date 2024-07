Specializzandi area sanitaria non medica discriminati: lettera a Sergio Mattarella

Il 23 marzo scorso si è svolta dalle ore 10 alle ore 13 in piazza Santi Apostoli a Roma la prima manifestazione nazionale a sigle unite degli specializzandi di area sanitaria non medica che ha visto la partecipazione di Abifb (Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi), Renasfo (Rete Nazionale degli Specializzandi in Farmacia ospedaliera) e Lapsi (Libera Associazione Psicologia).

A seguito della manifestazione i presidenti delle tre sigle partecipanti alla manifestazione il dottor Marco Giaimis (Abifb), il dottor Seydou Sanogo (attualmente ex-presidente Renasfo) ed il dottor Davide Pirrone (LapsI) hanno firmato e presentato al presidente della Repubblica Italiana ed a vari Ministeri (Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute) una dettagliata lettera di denuncia riguardante la situazione che si trovano a vivere, da ormai 24 anni gli specializzandi di area sanitaria non medica. Essi si trovano infatti a vivere il loro intero periodo di formazione teorico-pratica al servizio del Sistema Sanitario Nazionale senza percepire alcun compenso dallo Stato, a differenza di quanto accade ai loro colleghi specializzandi medici retribuiti per tale percorso con adeguati contratti di formazione-lavoro.

Nella lettera sono state evidenziate non solo le mansioni dei professionisti sanitari che operano all’interno del Sistema Sanitario Nazionale (Biologi, Farmacisti e Psicologi) senza alcuna forma di retribuzione, ma anche i diritti costituzionali che a causa di questo scenario vengono disattesi.

In occasione di tale sollecito, sono state formulate dalle tre Associazioni di categoria (Abifb, Renasfo e Lapsi) le seguenti richieste alle massime cariche dello Stato:

- L’attribuzione del trattamento economico – giuridico analogo a quello degli specializzandi medici, tenuto conto della parità tra le due categorie per attività svolte, formazione acquisita e responsabilità (in questa visione legislativa ed economica vengono lesi a causa della mancata retribuzione gli artt. 3, 34, 36 della Costituzione italiana).

- Il riconoscimento dei diritti economici – giuridici che riguardano i congedi parentali con richiamo agli artt. 31 e 37.

- Il riconoscimento delle scuole di specializzazione in area sanitaria non medica del D.I 13/06/2017, n.402 il quale consente di identificare i requisiti e gli standard necessari alla definizione degli indicatori di attività formativa e assistenziale della stessa scuola di specializzazione.

- La definizione di una procedura di identica natura come quella sancita con D.D. 12/05/2021, n.1205 circa il bando per l’accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

- La possibilità per gli specializzandi sanitari di area non medica di essere nominati componenti dell’osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica secondo gli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17/08/1999, n.368.



In conclusione le tre rappresentanze hanno ritenuto doveroso sottolineare come il pieno ed esaustivo raggiungimento delle loro rivendicazioni ha raggiunto il limite della procrastinabilità e che le evidenti inadempienze nell’eliminare tali disuguaglianze concretizzano figure giuridiche di “illegittimità costituzionale per violazione del diritto di uguaglianza”, di “illegittima differenziazione di trattamento economico, previdenziale e formativo tra il medico specializzando e gli altri specializzandi di area sanitaria non medica” auspicando, da parte dello Stato di un immediato ed esaustivo intervento risolutivo di tali iniquità.

