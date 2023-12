Biscotto Cegliese e Presidio Slow Food di nuovo insieme: la presentazione

CEGLIE MESSAPICA - Si svolgerà venerdì 22 dicembre, dalle ore 19.30, presso la sala conferenze del Castello Ducale, l'evento "Il Presidio Slow Food - Biscotto di Ceglie Messapica - per il recupero delle tradizioni e la tutela della biodiversità locale". Nel corso dell'evento interverranno il sindaco Angelo Palmisano, Marcello Longo, presidente Slow Food Puglia, Pasquale Venerito Esperto, frutta antica Crsfa Locorotondo, i produttori del Biscotto aderenti alla Comunità del Presidio. L'evento punta a rilanciare il Biscotto Cegliese, "U'Piscquett'l", un dolcetto di pasta di mandorle tostate, a forma di cubetto irregolare, farcito con marmellata di ciliegie o uva e aromatizzato da lievi fragranze di agrumi.

I Biscotti vantano una lunga tradizione contadina: venivano e vengono preparati nelle case dei cegliesi in concomitanza delle feste importanti e dei banchetti nuziali e non mancavano mai nelle "bomboniere". Sono oggi venduti in forni, bar e pasticcerie locali, oltre ad essere offerti nei ristoranti cegliesi in versioni meno originali ma senz'altro gustose e apprezzati dai clienti. Sono ottimi abbinati ai rosoli (liquori dolci fatti in casa) o a vini dolci della zona.

Per la preparazione del Biscotto di Ceglie Messapica si utilizzano esclusivamente materie prime locali quali mandorle, ciliegie, miele, uova, buccia di limone e rosolio di agrumi. Il disciplinare di produzione è molto rigido; infatti, è obbligatorio che le componenti devono provenire soltanto dal territorio comunale di Ceglie Messapica. La materia prima principale del Biscotto è la mandorla, di cui si selezioneranno esclusivamente varietà locali, presenti anche sull' Atlante dei Frutti Antichi di Puglia.

L'evento punta alla valorizzazione ed al rilancio del Biscotto Cegliese e a riunire produttori di materie prime, artigiani, fornai, bar, i quali intendono incentivarne la diffusione, ricostruendo un processo di filiera corta, di alta qualità e genuinità, di prodotti puliti buoni e giusti, in modo da dare slancio alla piccola economia locale agricola-artigiana.

La serata sarà animata da artisti di strada, animazione e concerto di Natale. Con tale ripresa e riconquista del Presidio Slow Food del Biscotto di Ceglie Messapica, l'Amministrazione comunale intende porre le basi per il rilancio del marketing territoriale, associato al turismo, territorio, piatti e dolci autentici e tipici.